0
0
0
НОВОСТИ

Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку - СМИ

19:20 09.11.2020 Источник: РБК

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство с марта 2004 года, уйдет в отставку, рассказал РБК источник в правительстве и подтвердил источник в центральном аппарате ФАС, а также собеседник, близкий к ведомству.

По словам источников в правительстве и в центральном аппарате ФАС, об отставке Артемьева уже сообщили коллективу службы. В качестве основного кандидата на должность нового руководителя ФАС два источника РБК назвали вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, другой собеседник РБК называет кандидатом главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 09.11.2020
НКР заявила о потере контроля над городом Шуши
0
93
18:18 09.11.2020
Чистая прибыль Сбербанка в октябре составила более 81 млрд рублей
0
133
18:00 09.11.2020
В Австрии прошли антитеррористические обыски у сторонников "Братьев-мусульман" и ХАМАС
0
141
17:32 09.11.2020
РФ имеет портфель заказов в сфере атомной энергетики на сумму около $100 млрд - Новак
0
171
17:12 09.11.2020
В Союзе солдатских матерей назвали медкомиссии в военкоматах неквалифицированными
0
225
17:00 09.11.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10%
0
265
16:32 09.11.2020
Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже
0
230
16:12 09.11.2020
Поезда "Ласточка" запустят из Москвы в Минск после возобновления ж/д сообщения
0
291
16:00 09.11.2020
На портале госуслуг запустят сервис для сообщений о дефиците лекарств - Мурашко
0
238
15:32 09.11.2020
Задержан срочник, устроивший стрельбу под Воронежем - источник
0
323

Возврат к списку