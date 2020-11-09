Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку - СМИ

19:20 Источник: РБК

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство с марта 2004 года, уйдет в отставку, рассказал РБК источник в правительстве и подтвердил источник в центральном аппарате ФАС, а также собеседник, близкий к ведомству.

По словам источников в правительстве и в центральном аппарате ФАС, об отставке Артемьева уже сообщили коллективу службы. В качестве основного кандидата на должность нового руководителя ФАС два источника РБК назвали вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, другой собеседник РБК называет кандидатом главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.