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В ряде регионов маски в общественных местах не носят больше половины жителей - Попова

21:20 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины жителей Пензенской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево- Черкессии не надевают медицинские маски, находясь в общественном месте. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Несмотря на выпущенное две недели назад постановление главного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево- Черкессии, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области", - сказала она.

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