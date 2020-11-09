В ряде регионов маски в общественных местах не носят больше половины жителей - Попова
21:20 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины жителей Пензенской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево- Черкессии не надевают медицинские маски, находясь в общественном месте. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Несмотря на выпущенное две недели назад постановление главного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево- Черкессии, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области", - сказала она.
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