Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет и сообщил, что готов выплатить компенсацию

20:40 Источник: РБК

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Баку сбил российский военный вертолет. Азербайджан «приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности». В заявлении также сообщается, что Баку готов выплатить компенсацию. РБК