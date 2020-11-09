0
0
0
НОВОСТИ

Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет и сообщил, что готов выплатить компенсацию

20:40 09.11.2020 Источник: РБК

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Баку сбил российский военный вертолет. Азербайджан «приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности». В заявлении также сообщается, что Баку готов выплатить компенсацию.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
186
19:20 09.11.2020
Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку - СМИ
0
184
18:40 09.11.2020
НКР заявила о потере контроля над городом Шуши
0
241
18:18 09.11.2020
Чистая прибыль Сбербанка в октябре составила более 81 млрд рублей
0
226
18:00 09.11.2020
В Австрии прошли антитеррористические обыски у сторонников "Братьев-мусульман" и ХАМАС
0
243
17:32 09.11.2020
РФ имеет портфель заказов в сфере атомной энергетики на сумму около $100 млрд - Новак
0
249
17:12 09.11.2020
В Союзе солдатских матерей назвали медкомиссии в военкоматах неквалифицированными
0
293
17:00 09.11.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10%
0
332
16:32 09.11.2020
Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже
0
303
16:12 09.11.2020
Поезда "Ласточка" запустят из Москвы в Минск после возобновления ж/д сообщения
0
360

Возврат к списку