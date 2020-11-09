Обнародованы данные о финансировании НКО России голландскими дипломатами
21:27 09.11.2020
Журналисты узнали об иностранном финансировании НКО России, в котором участвуют дипломаты Нидерландов. Как передает ФАН, иностранцы в нарушение Венской конвенции тратят миллионы рублей на работу некоммерческих организаций и активистов.
В списке НКО, получивших финансирование, оказались восемь организаций. Координатором одной из них назван скандально-известный ЛГБТ-активист Максим Иванцов, учредитель молодежной правозащитной группы и ООО «Прогресс».
Глава еще одного получающего помощь архангельского центра социальных технологий «ГАРАНТ» Марина Михайлова является членом Общественной палаты. Общественница и руководитель «Центра развития некоммерческих организаций» Анна Орлова не видит проблем в иностранном участии. По данным СМИ, в 2017 году на счета ее Центра поступило 320 тыс. руб.
Эксперты в области международного права указывают на нарушение 55-й статьи Венской конвенции о консульских сношениях. В документе указано на недопустимость консульских работников вмешиваться во внутренние дела другой страны.
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