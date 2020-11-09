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НОВОСТИ

Андрей Воробьев ввел дополнительные ограничения в Московской области

21:55 09.11.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее дополнительные ограничения на территории Подмосковья для предотвращения распространения коронавируса.

В Московской области по 29 ноября для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями продлевается обязанность оставаться дома. У них будут заблокированы социальные карты жителя Московской области.

Автотранспорт учреждений социального обслуживания Московской области будет задействован для перевозки медицинских бригад для оказания гражданам медицинской помощи. При этом волонтерам предоставляется право бесплатного проезда.

С 16 ноября по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование будет предоставляться дистанционно. Также с 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Министерство социального развития Московской области приняло следующие решения: очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществляться исключительно по предварительной записи; приостанавливается деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания Московской области.

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