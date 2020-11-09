Владимир Зеленский заразился коронавирусом
22:00 09.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом сообщил офис главы государства. Зеленский отметил, что заболел несмотря на все профилактические меры. Он добавил, что несмотря на температуру 37,5 чувствует себя хорошо, собирается изолироваться и продолжать работу. Эхо Москвы
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