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Часть россиян допускает ухудшение отношений с Турцией из-за ее роли в карабахском конфликте - опрос

22:40 09.11.2020 Источник: Интерфакс

Почти две трети россиян, знающих о причастности Турции к нагорно-карабахскому конфликту, считают возможным ухудшение отношений между Москвой и Анкарой, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в понедельник в "Интерфакс".

"Об активной роли Турции в карабахском конфликте знают или слышали 60% россиян. 38% считают, что это может повлиять на российско-турецкие отношения, причем в худшую сторону (мнения, что они могут улучшиться, придерживаются 2% опрошенных)", - свидетельствуют данные опроса.

По данным ФОМ, 9% всех участников опроса, или почти каждый десятый респондент, знающий о причастности Турции к данному конфликту, не видят в этом никаких рисков для российско-турецких отношений, 11% всех опрошенных не знают, как вовлеченность Анкары в карабахский конфликт может отразиться на отношениях с Москвой.

Опрос показал, что 71% россиян одинаково относятся к обеим сторонам конфликта. Симпатизирующих армянской стороне оказалось втрое больше тех, чьи симпатии на стороне Азербайджана - 10% и 3% респондентов, соответственно.

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