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НОВОСТИ

Четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами и техникой вылетели в Карабах

07:22 10.11.2020 Источник: Интерфакс

Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный, сообщили в Минобороны РФ.

"На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - говорится в сообщении.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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