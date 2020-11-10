Пашинян считает себя "чистым" перед армянским народом
07:48 10.11.2020 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он «чист» перед родиной и армянским народом. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Пашинян призвал тех, кто верит ему, подготовиться к борьбе и ни секунды не сомневаться в его действиях. Он подчеркнул, что не пошел на сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы. Премьер также посоветовал всем, кто не имеет отношения к погромщикам, отправиться домой. При этом он пообещал «поговорить» с теми, кто ловит рыбу в мутной воде.
Ранее Пашинян объяснил причины подписания заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, у него не было иного выхода, кроме заключения данного соглашения. Премьер также добавил, что решение о прекращении боевых действий было принято исходя из положения на фронте и оценок людей, которые лучше всего знакомы с ситуацией. Он подчеркнул, что армяне воевали «против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», поэтому пришлось подписать заявление.
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