Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата

08:07 Источник: РОСБАЛТ

Официальный Минск высылает дипломатических работников Британии. Как сообщил телеканал ОНТ, двух сотрудников Форин-офиса власти Белоруссии объявили нежелательными персонами.

Решение принято из-за того, что деятельность дипломатов носила «деструктивный характер», заявил белорусский МИД. Их заподозрили в «наблюдении за акциями протеста» и в «сборе информации о внутриполитической ситуации» в Белоруссии.

Месяц назад Лондон отозвал из страны своего посла, Минск также выдворил ряд зарубежных дипломатов.