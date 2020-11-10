Демонстранты у парламента Армении требуют аннулировать трехстороннее заявление по Карабаху

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Демонстранты отметили, что были в Нагорном Карабахе и участвовали в боевых действиях. И сейчас они готовы отправиться туда, но есть одно требование.

Демонстранты у парламента Армении требуют у депутатов блока "Мой шаг" присоединиться к оппозиционным силам и инициировать процесс аннулирования трехстороннего заявления по Карабаху, которое подписали премьер Армении, президенты России и Азербайджана.

Ранее партия "Процветающая Армения" заявила, что оппозиция готовит проект по дератификации соглашения по Карабаху. Однако для кворума не хватает более двух десятков голосов. Sputnik