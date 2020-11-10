Алиев пообещал Путину наказать военных, сбивших российский вертолет

08:32 Источник: РОСБАЛТ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что военные, ответственные за инцидент со сбитым российским вертолетом, будут наказаны, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

В сообщении отмечается, что Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов и пообещал, что российская сторона будет проинформирована о расследовании и наказании виновных.

Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет.