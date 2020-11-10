Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов
08:50 10.11.2020 Источник: NEWSru.com
Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением установил квоту на выдачу 39 325 разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
В приложении к документу квоты распределяются по регионам.
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