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НОВОСТИ

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

08:50 10.11.2020 Источник: NEWSru.com

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением установил квоту на выдачу 39 325 разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

В приложении к документу квоты распределяются по регионам.

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