«Газпром» подал заявку на увеличение цены газа для Польши - PGNiG

09:00 Источник: Коммерсант.ru

«Газпром» подал заявку на пересмотр цены газа из России для Польши по Ямальскому контракту, сообщила польская нефтегазовая компания PGNiG. Утверждается, что российская сторона просит увеличения цены. PGNiG ранее просила пересмотреть стоимость газа в сторону уменьшения.

Ямальский контракт был заключен в 1996 году между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.

«По мнению компании, запрос "Газпрома" о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в "Ямальском контракте", и, следовательно, не имеет силы»,— говорится в сообщении PGNiG (цитата по «Интерфаксу»). Коммерсантъ