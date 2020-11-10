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В Крыму откроется первое после 2014 года иностранное консульство

09:05 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никарагуа откроет в Республике Крым почетное консульство, которое станет первым открытым после воссоединения Крыма с Россией дипломатическим учреждением иностранного государства на полуострове, сообщил ТАСС вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Планируется открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму. Это открытие первого иностранного консульства в регионе после 2014 года", - сказал Мурадов.

Он уточнил, что Крым имеет связи с Никарагуа, в частности, в образовательной сфере.

В пресс-службе Совмина Крыма журналистам сообщили, что по приглашению главы региона Сергея Аксенова прибыла чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес. Она уже посетила Керчь и ознакомилась с достопримечательностями.

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