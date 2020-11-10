Пашинян опроверг сообщения о своем бегстве из Армении
09:20 10.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Никол Пашинян опроверг сообщения о своём бегстве из Армении. Премьер-министр республики написал в Facebook, что продолжает исполнять свои обязанности.
Минувшей ночью среди протестующих распространялась информация, что Пашинян бежал из страны. Такие сообщения появились после акций протеста в Ереване из-за подписанного премьером мирного договора с Азербайджаном. Говорит Москва
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