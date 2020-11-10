Пашинян опроверг сообщения о своем бегстве из Армении

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Никол Пашинян опроверг сообщения о своём бегстве из Армении. Премьер-министр республики написал в Facebook, что продолжает исполнять свои обязанности.

Минувшей ночью среди протестующих распространялась информация, что Пашинян бежал из страны. Такие сообщения появились после акций протеста в Ереване из-за подписанного премьером мирного договора с Азербайджаном. Говорит Москва