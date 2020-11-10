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НОВОСТИ

Президент Перу согласился уйти в отставку

10:00 10.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что подчинится решению парламента, который проголосовал за его отстранение от власти. Господин Вискарра занимал этот пост с 2018 года, до этого он с 2016 года был первым вице-президентом.

«Будучи убежденным демократом, сообщаю, что, несмотря на несогласие с вынесенным сегодня Конгрессом решением... сегодня я покину дворец правительства и вернусь домой»,— сказал господин Вискарра во время выступления перед прессой во дворе официальной резиденции (цитата по ТАСС). Он сообщил, что не будет обжаловать решение конгрессменов в суде. По законодательству страны, его полномочия должен принять спикер парламента Мануэль Мерино де Лама.

Накануне 105 из 130 депутатов парламента Перу проголосовали за отстранение Мартина Вискарры от должности президента. Для объявления импичмента необходимо согласие 87 парламентариев. Его признали «морально недееспособным». Он обвиняется в получении взятки в 2,3 млн новых перуанских солей (более $630 тыс.) при заключении контрактов на строительство больницы в Мокегуа и еще одного объекта инфраструктуры. Господин Вискарра обвинения отвергает.  Коммерсантъ

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