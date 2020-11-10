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Fox News прервал трансляцию из-за слов пресс-секретаря Белого дома

10:05 10.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Телеканал Fox News прервал трансляцию из-за слов пресс-секретаря Белого дома. Кейли Макинани заявила, что демократы приветствуют мошенничество и незаконное голосование. Телеведущий в эфире сказал, что если у нее нет деталей, чтобы это подтвердить, то канал не может это показывать.

Ранее пять американских телеканалов прервали выступление Дональда Трампа, когда он заявил, что побеждает, и обвинил демократов в попытке украсть голоса избирателей.

Тем временем, лидеры ряда стран продолжают поздравлять с победой на выборах в США Джозефа Байдена.  Эхо Москвы

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