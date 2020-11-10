МИД Турции поздравил Азербайджан с "важной победой на фронте и за столом переговоров"
10:20 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, назвав это "важной победой на фронте и за столом переговоров".
"Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", - написал он в "Твиттере".
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