МИД Турции поздравил Азербайджан с "важной победой на фронте и за столом переговоров"

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, назвав это "важной победой на фронте и за столом переговоров".

"Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", - написал он в "Твиттере".