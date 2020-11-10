Первичное звено здравоохранения в России нуждается в модернизации - Белоусов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первичное звено здравоохранения в России нуждается в модернизации: россияне видят ухудшение в этой сфере. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".

"У нас очень сильно отстало первичное звено. <…> Подавляющее количество людей, которые ежедневно ходят в поликлиники и в больницы, они не то, что не видят улучшений, они видят даже некоторое ухудшение. И вот сейчас и это - проблема, которую сейчас надо решить. Она осознана, выделены деньги, ресурсы, налажена, слава богу, сейчас подготовка врачей. Потому что проблема кадров в медицине - это ключевая проблема, очень дорогая, кстати, проблема, тоже третьего десятилетия, и даже не десятилетия, а первой половины этого десятилетия. Вот это основные вещи", - сказал Белоусов.