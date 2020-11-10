Пашинян заявил, что решил подписать соглашение по Карабаху после рекомендации ВС страны
11:00 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после соответствующей рекомендации со стороны вооруженных сил страны.
"Я принял такое решение после того, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться", - отметил он в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.
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