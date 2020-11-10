В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
11:05 10.11.2020 Источник: Интерфакс
Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный, сообщает Минобороны РФ.
"На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", - сообщили в ведомстве во вторник
Как сообщалось, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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