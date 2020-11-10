У Армении были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны - Пашинян
11:20 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва, что, в частности, привело к решению подписать соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
"У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы", - заявил он во вторник в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке".
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.
Новости
- 12:20 10.11.2020
- Отставание от России в области гиперзвукового оружия признали в США
- 12:05 10.11.2020
- В Нагорном Карабахе будут размещены исключительно российские миротворцы
- 12:00 10.11.2020
- Депутат предложил ввести налоговый вычет на услуги психологов
- 11:32 10.11.2020
- В России выявили 20 977 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 10.11.2020
- В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
- 11:00 10.11.2020
- Пашинян заявил, что решил подписать соглашение по Карабаху после рекомендации ВС страны
- 10:32 10.11.2020
- Первичное звено здравоохранения в России нуждается в модернизации - Белоусов
- 10:20 10.11.2020
- МИД Турции поздравил Азербайджан с "важной победой на фронте и за столом переговоров"
- 10:05 10.11.2020
- Fox News прервал трансляцию из-за слов пресс-секретаря Белого дома
- 10:00 10.11.2020
- Президент Перу согласился уйти в отставку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать