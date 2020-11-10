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У Армении были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны - Пашинян

11:20 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва, что, в частности, привело к решению подписать соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"У нас были проблемы с системой мобилизации. И практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы", - заявил он во вторник в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

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