В России выявили 20 977 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 977, до 1 817 109, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее был зафиксирован максимальный прирост за все время пандемии - 21 798 заразившихся за сутки. Более 20 000 новых случаев в стране выявляют уже пять дней подряд. В относительном выражении прирост пятый день держится около 1,2%.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 15 600, до 1 350 741. Доля уже вылечившихся пациентов осталась на уровне 74,3%, следует из данных штаба.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 256 днем ранее. С начала пандемии в стране зарегистрировали 31 161 смерть из-за новой инфекции. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталось на уровне 1,71%, следует из данных штаба.
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