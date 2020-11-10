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НОВОСТИ

В Нагорном Карабахе будут размещены исключительно российские миротворцы

12:05 10.11.2020 Источник: Интерфакс

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, заявила во вторник официальный представительствам МИД РФ Мария Захарова.

"Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, но ещё раз хотела бы обратить внимание на слова президента РФ (...), речь идёт о российских миротворцах", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

В ответ прозвучала реплика ведущей, уточнившей, "исключительно" ли речь идёт о российских миротворцах.

"Я не знаю, как ещё я могу эту фразу повторить: о российских миротворцах вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - подчеркнула Захарова.

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