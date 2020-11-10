Отставание от России в области гиперзвукового оружия признали в США

12:20 Источник: Известия

США отстают от России в области разработки гиперзвуковых ракет, пишет The National Interest со ссылкой на замминистра обороны Майла Гриффина.

Издание отмечает, что Россия — первая страна в мире, которая принимает на вооружение гиперзвуковое оружие. В частности, в скором времени на российских подлодках будут установлены ракеты «Циркон», чья скорость превышает 8 Маха.

По мнению автора материала политолога Калеба Ларсона, такие ракеты дадут Москве существенное стратегическое преимущество перед Штатами и их союзниками.

Эксперт напоминает, что удар гиперзвуковой ракеты будет очень мощным, а перехватить такой снаряд «всё равно, что сбивать пулю пулей». При этом Штаты в разработке такого вооружения отстают от РФ и Китая, говорится в статье 8 ноября.

«Сегодня у нас нет систем, которые могли бы создать для России и Китая соответствующую опасность. Если бы они решили использовать свои ракеты, мы были бы в невыгодном положении, потому что играем в догонялки», — отметил Гриффин.

Его слова подтверждаются и выводами Исследовательской службы конгресса США (CRS). В прошлом году аналитический центр пришел к выводу, что Россия планирует еще более усовершенствовать маневренность гиперзвуковых ракет, что сделает противоракетную оборону США уязвимой.

Ларсон отмечает, что Вашингтон старается нагнать оппонентов и концерн Lockheed Martin совместно с ВВС уже работает над созданием американских гиперзвуковых ракет.

«Будем надеяться, что еще не поздно», — заключил автор материала. Известия