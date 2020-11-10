Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия в некоторых местах в Нагорном Карабахе, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня, продолжаются. Об этом во вторник в ходе прямого эфира в "Фейсбуке" заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся", - отметил он.