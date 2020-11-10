Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились
12:32 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевые действия в некоторых местах в Нагорном Карабахе, несмотря на заключение соглашения о полном прекращении огня, продолжаются. Об этом во вторник в ходе прямого эфира в "Фейсбуке" заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.
"Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся", - отметил он.
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