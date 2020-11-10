Авиакомпании РФ в 2020 г. сократят перевозки на 45%, до 70 млн пассажиров - Минтранс
13:00 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские авиакомпании сократят перевозки на 45%, до 70 млн пассажиров в 2020 году. Такой прогноз озвучил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев в рамках круглого стола в Совете Федерации.
"Ожидаем, что по итогам года общий показатель по перевозкам будет составлять порядка 70 млн, в целом это падение <…> прогнозируем порядка 45% (от уровня прошлого года - прим. ТАСС)", - сказал он.
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