Украина обвинила РФ в блокировании работы пунктов пропуска в Донбассе
13:05 10.11.2020 Источник: Интерфакс
На линии разграничения сторон в Донецкой и Луганской областях во вторник с украинской стороны линии разграничения сторон начали работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), однако российская сторона блокирует работу и не пропускает людей, сообщается на странице Украинской делегации для участия в ТКГ в соцсети Фейсбук.
"Сегодня в 08:00 украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое". Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения", - говорится в сообщении.
Согласно информации, переговоры продолжаются, "появились позитивные сигналы", которые поддерживают представители ОБСЕ.
Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины также сообщают, что противник отказал в пропуске всем, кто пытался пересечь линию разграничения в КПВВ "Счастье".
"Сейчас все лица, которые сегодня были оформлены пограничниками в КПВВ "Счастье" на выход в ВОТУ (временно оккупированные территории Украины - ИФ) вернулись из-за отказа пропускать их представителями незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Так, автобусом, который предоставили гражданам украинские власти, вернулось шесть человек, в том числе двое детей. Еще два человека вернулись самостоятельно. "Сейчас больше желающих выехать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет. С ВОТУ по этому КПВВ ни одно лицо не прибывало", - рассказали в украинском погранведомстве.
Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что дополнительные пункты пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в районе населённых пунктов Золотое и Счастье готовы к открытию, однако их запуску мешает отсутствие договоренности с украинской стороной.
"КПВВ "Счастье" и "Золотое" со стороны ЛНР готовы к запуску. Мешает отсутствие договоренности с Украиной", - сообщил Мирошник во вторник "Интерфаксу".
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