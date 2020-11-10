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Уже 117 депутатов Госдумы перенесли коронавирус или болеют сейчас - Володин

13:20 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число депутатов Госдумы, которые перенесли коронавирус или болеют в настоящее время, достигло 117 человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.

"Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов - это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеет. А болеют 38 человек, у нас пик был на прошлой неделе, 42 депутата, сейчас 38", - сказал он.

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