Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших коронавирусом
13:32 10.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1 495 жителей, сообщает оперативный штаб.
Это стало наибольшим показателем с начала пандемии. В общей сложности, коронавирус в Петербурге был зафиксирован у 72 911 человек. По суточному приросту заражённых город находится на втором месте после Москвы.
За Петербургом в антирейтинге следуют Московская, Нижегородская и Астраханская области. Говорит Москва
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