Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших коронавирусом

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1 495 жителей, сообщает оперативный штаб.

Это стало наибольшим показателем с начала пандемии. В общей сложности, коронавирус в Петербурге был зафиксирован у 72 911 человек. По суточному приросту заражённых город находится на втором месте после Москвы.

За Петербургом в антирейтинге следуют Московская, Нижегородская и Астраханская области. Говорит Москва