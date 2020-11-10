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Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших коронавирусом

13:32 10.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 1 495 жителей, сообщает оперативный штаб.

Это стало наибольшим показателем с начала пандемии. В общей сложности, коронавирус в Петербурге был зафиксирован у 72 911 человек. По суточному приросту заражённых город находится на втором месте после Москвы.

За Петербургом в антирейтинге следуют Московская, Нижегородская и Астраханская области.  Говорит Москва

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