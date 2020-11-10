В Белоруссии закроют частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзы - Лукашенко
15:00 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзные организации, будут ликвидированы. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.
"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше", - заявил глава государства на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.
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