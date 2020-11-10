Генсек Организации освобождения Палестины умер от последствий коронавируса
14:00 10.11.2020 Источник: NEWSru.co.il
Во вторник, 10 ноября, сразу несколько источников сообщили, что в больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме умер 65-летний генеральный секретарь "Организации освобождения Палестины" Саиб Арикат. Информация подтверждена государственной радиостанцией "Кан Бет" и официальным агентством ПА Wafa.
Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) объявил трехдневный траур в автономии в связи с кончиной Ариката. В Рамалле и других городах ПА приспущены флаги.
Более месяца назад Арикат заразился коронавирусом. Официально об этом было объявлено 8 октября. Он оставался в изоляции в своем иерихонском доме, поскольку болезнь в начальной стадии протекала в легкой форме. Утром 18 октября его состояние резко ухудшилось. Палестинская администрация обратилась к Израилю с просьбой о госпитализации Ариката. Просьба была удовлетворена. В течение нескольких недель израильские врачи боролись за жизнь генсека ООП, который находился в реанимационном отделении. Но 10 ноября была констатирована его смерть. Newsru.co.il
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