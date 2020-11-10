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Система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать - Путин

14:12 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отмечает продолжающуюся деградацию системы стратегической стабильности в мире. Такое мнение глава государства выразил во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который он проводит в качестве председателя.

"По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли и масштабы киберпреступности, - констатировал Путин. - Продолжает деградировать система стратегической стабильности".

"К сожалению, не прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, более того - появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах, - добавил глава государства. - Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному, политико-дипломатическому разрешению кризисов, купирование угроз, исходящих из "горячих точек".

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