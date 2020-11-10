Духовное управление мусульман РФ запретило браки с немусульманками
14:32 10.11.2020 Источник: Интерфакс
В Духовном управлении мусульман РФ вынесли богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий.
"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи - ИФ), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", - говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации.
По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.
Авторы заявления отмечают, что для двух столь близких людей, как муж и жена, для прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей. "Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни", - подчеркивается в сообщении.
Между тем исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространённая в России - ханафитская, разрешала.
"Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан", - заметил исламовед.
По его словам, тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов, поскольку многие мусульмане в России вступали в брак с христианками.
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