Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нарушение эксплуатации резервуара

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, при этом влияние таяния вечной мерзлоты на аварию исключено. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам проверки.

"Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки", - отмечают в Ростехнадзоре.

При этом, по его данным, признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены, а эксплуатация аварийного резервуара на ТЭЦ-3 была возобновлена без уведомления контролирующих органов.