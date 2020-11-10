Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нарушение эксплуатации резервуара
16:00 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, при этом влияние таяния вечной мерзлоты на аварию исключено. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам проверки.
"Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки", - отмечают в Ростехнадзоре.
При этом, по его данным, признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены, а эксплуатация аварийного резервуара на ТЭЦ-3 была возобновлена без уведомления контролирующих органов.
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