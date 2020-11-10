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Навальный и Гунько выиграли в ЕСПЧ дело против России

16:12 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел во вторник жалобу против России со стороны Алексея Навального и Вадима Гунько. Суд постановил, что Россия обязана выплатить Навальному компенсацию в 8 500 евро и Гунько в 7 500 евро в качестве компенсации морального ущерба. При этом, как указывается в решении, ЕСПЧ отказал им в компенсации юридических издержек.

Жалоба касалась ареста заявителей 6 мая 2012 года в ходе митинга на Болотной площади с последующим их ночным содержанием под стражей в полицейском участке и их административного осуждения за неповиновение законным распоряжениям полиции.

Оба заявителя были задержаны во время беспорядков, доставлены в полицию, помещены под административный арест и обвинены в неповиновении законным распоряжениям полиции. На следующий день они предстали перед судьей и были признаны виновными. Судья, рассматривавший дело Навального, установил, что он призывал протестующих не покидать место проведения митинга и игнорировать приказы полиции.

Решением суда его оштрафовали. Судья, вынося решение по делу Гунько, установил, что он пытался прорваться через полицейский кордон, вел себя агрессивно, выкрикивал лозунги и пытался помешать движению транспорта. Он был приговорен к 24 часам административного заключения. Оба заявителя безуспешно обжаловали эти решения.

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