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НОВОСТИ

Суд запретил хакасское отделение китайского религиозного движения Фалуньгун

15:05 10.11.2020 Источник: Интерфакс

Региональное отделение китайской секты "Фалуньгун", известной также под названием "Фалунь Дафа", признано в России экстремистской организацией.

"Хакасская региональная организация духовного и физического самосовершенствования человека по великому закону Фалунь "Фалунь Дафа" признана экстремистской организацией, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в решении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, заседание которого прошло во вторник.

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