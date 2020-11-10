Суд запретил хакасское отделение китайского религиозного движения Фалуньгун

15:05 Источник: Интерфакс

Региональное отделение китайской секты "Фалуньгун", известной также под названием "Фалунь Дафа", признано в России экстремистской организацией.

"Хакасская региональная организация духовного и физического самосовершенствования человека по великому закону Фалунь "Фалунь Дафа" признана экстремистской организацией, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в решении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, заседание которого прошло во вторник.