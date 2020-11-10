Суд запретил хакасское отделение китайского религиозного движения Фалуньгун
15:05 10.11.2020 Источник: Интерфакс
Региональное отделение китайской секты "Фалуньгун", известной также под названием "Фалунь Дафа", признано в России экстремистской организацией.
"Хакасская региональная организация духовного и физического самосовершенствования человека по великому закону Фалунь "Фалунь Дафа" признана экстремистской организацией, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в решении Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске, заседание которого прошло во вторник.
НОВОСТИ
- 15:00 10.11.2020
- В Белоруссии закроют частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзы - Лукашенко
- 14:59 10.11.2020
- В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
- 14:32 10.11.2020
- Духовное управление мусульман РФ запретило браки с немусульманками
- 14:12 10.11.2020
- Система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать - Путин
- 14:00 10.11.2020
- Генсек Организации освобождения Палестины умер от последствий коронавируса
- 13:32 10.11.2020
- Санкт-Петербург обновил рекорд по числу заболевших коронавирусом
- 13:20 10.11.2020
- Уже 117 депутатов Госдумы перенесли коронавирус или болеют сейчас - Володин
- 13:05 10.11.2020
- Украина обвинила РФ в блокировании работы пунктов пропуска в Донбассе
- 13:00 10.11.2020
- Авиакомпании РФ в 2020 г. сократят перевозки на 45%, до 70 млн пассажиров - Минтранс
- 12:32 10.11.2020
- Пашинян заявил, что военные действия в Карабахе полностью не остановились
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать