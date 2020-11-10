Госдума утвердила кандидатуру вице-премьера и ряда министров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума утвердила Александра Новака на посту вице-премьера РФ. Накануне комитет Госдумы по энергетике проголосовал за соответствую рекомендацию нижней палате парламента.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ. В качестве преемника Новака премьер предложил кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Госдума во вторник утвердила Ирека Файзуллина в должности министра строительства и ЖКХ РФ. За его кандидатуру проголосовали 328 депутатов, против не было, воздержались 38.

До выдвижения на министерский пост Файзуллин занимал должность первого замглавы Минстроя РФ. Руководитель министерства Владимир Якушев перешел на пост полпреда президента РФ на Урале.

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), на должность главы Минвостокразвития РФ.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Чекункова на должность нового министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. В тот же день профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал нижней палате парламента одобрить его кандидатуру. Предыдущий глава Минвостокразвития Александр Козлов был предложен для назначения министром природных ресурсов и экологии России.

Госдума утвердила Николая Шульгинова в должности министра энергетики России. Накануне комитет нижней палаты по энергетике проголосовал за соответствующую рекомендацию Госдуме.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики РФ.

Госдума во вторник утвердила кандидатуру руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ. За его кандидатуру проголосовали 274 депутата, против не выступил никто, 55 воздержались.

Согласно закону о правительстве, теперь президент РФ сможет назначить Савельева на пост министра. Ранее его занимал Евгений Дитрих, он был освобожден от должности указом главы государства.

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Александра Козлова на посту министра природных ресурсов и экологии РФ. Накануне комитеты по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовали нижней палате принять соответствующее решение.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Козлова, занимавшего пост главы Минвостокразвития, на должность главы Минприроды РФ.