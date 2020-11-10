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Украина прибегнет к санкциям в ответ на открытие консульства Никарагуа в Крыму - МИД

16:32 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев выразил решительный протест в связи с поездкой в Крым посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес и открытия там почетного консульства республики. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и не согласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации госпожи Альбы Асусены Торрес в Автономную республику Крым, Украина, для вручения так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь Олегу Белавенцеву консульского патента", - говорится в заявлении.

Киев пообещал, что в ответ на этот факт применит ограничительные меры. "Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - пообещали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины назвали открытие консульства Никарагуа в Крыму "откровенно недружественным шагом" со стороны Никарагуа. Кроме того, украинские дипломаты напомнили, что считают незаконным въезд в Крым не через территорию своей страны.

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