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Армянские оппозиционные партии планируют завтра провести митинг против договоренностей по Карабаху

19:20 10.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Армянские оппозиционные партии планируют завтра провести в Ереване большой митинг, протестуя против подписания договоренностей по Нагорному Карабаху. В их совместном заявлении говорится, что перевернута самая постыдная страница в истории Армении.

Напомним – главы России, Армении, Азербайджана заявили о перемирии в Нагорном Карабахе. Стороны остаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что эти договоренности крайне трудное для него решение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что речь идет о капитуляции Армении.  Эхо Москвы

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