Зеленскому доверяет лишь треть соотечественников - опрос
17:32 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять доверие своих соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного во вторник Центром имени Разумкова.
Как показало исследование, действующему главе государства полностью доверяют всего 9,7% респондентов, скорее доверяют 23,1%. В то же время он совсем не имеет доверия у 35,6% опрошенных, а 26,3% ответили, что они скорее не доверяют Зеленскому.
Как следует из результатов исследования, тенденция к падению уровня доверия к Зеленскому сохраняется. Так, например, в июле ему не доверяли 49% граждан, что на 15% меньше, чем в марте.
При этом опрос засвидетельствовал, что депутату Рады, сопредседателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют - 69%, экс-президенту Украины Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 17% и 77%.
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