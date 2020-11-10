Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело из-за сбитого российского Ми-24

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело из-за сбитого российского вертолёта. Начато производство по статье «Халатное отношение к службе», — передаёт РИА Новости.

Накануне российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошёл в воздушном пространстве вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа, один пострадал. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Ильхам Алиев принёс извинения за случившееся Владимиру Путину.

Прокуратура Армении также возбудила уголовное дело. Говорит Москва