0
0
0
НОВОСТИ

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело из-за сбитого российского Ми-24

18:00 10.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело из-за сбитого российского вертолёта. Начато производство по статье «Халатное отношение к службе», — передаёт РИА Новости.

Накануне российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошёл в воздушном пространстве вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа, один пострадал. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Ильхам Алиев принёс извинения за случившееся Владимиру Путину.

Прокуратура Армении также возбудила уголовное дело.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 10.11.2020
Зеленскому доверяет лишь треть соотечественников - опрос
0
102
17:12 10.11.2020
Путин подписал указы о назначении утвержденных Госдумой вице-премьера и министров
0
133
17:00 10.11.2020
Мишустин распорядился выделить 26 млрд рублей на выплаты медикам
0
135
16:32 10.11.2020
Украина прибегнет к санкциям в ответ на открытие консульства Никарагуа в Крыму - МИД
0
184
16:12 10.11.2020
Навальный и Гунько выиграли в ЕСПЧ дело против России
0
247
16:00 10.11.2020
Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нарушение эксплуатации резервуара
0
199
15:32 10.11.2020
Госдума утвердила кандидатуру вице-премьера и ряда министров
0
224
15:12 10.11.2020
Суд запретил хакасское отделение китайского религиозного движения Фалуньгун
0
249
15:00 10.11.2020
В Белоруссии закроют частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзы - Лукашенко
0
251
14:59 10.11.2020
В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
0
232

Возврат к списку