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Путин подписал указы о назначении утвержденных Госдумой вице-премьера и министров

17:12 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Владимир Путин назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров. Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на сайте Кремля.

Ранее возглавлявший Минэнерго РФ Александр Новак стал вице-премьером, в министерстве его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем Минвостокразвития вместо него стал Алексей Чекунков.

Минстрой РФ возглавил Ирек Файзуллин, Минтранс - Виталий Савельев.

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