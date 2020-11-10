Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией
18:40 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и участники оборонного совещания у главы государства в Сочи почтили минутой молчания память членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в понедельник в небе Армении.
Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.
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