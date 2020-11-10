Франция в ближайшие дни представит предложения по реформированию Шенгенской зоны - Макрон
20:00 10.11.2020 Источник: Интерфакс
Франция в ближайшие дни представит предложения по реформированию Шенгенской зоны с целью обеспечения безопасности на границах, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нам необходимо реформировать Шенгенскую зону. В первую очередь для того, чтобы усилить безопасность на внешних границах ЕС", - заявил Макрон.
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