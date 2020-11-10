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Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов президента в США

20:40 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил о большом прогрессе в своей борьбе за исход выборов президента США.

"Мы добиваемся большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

"Мы победим", - говорится в следующей записи действующего американского президента. Других подробностей Трамп не сообщил.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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