Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где содержались Кокорин и Мамаев
21:20 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Владимир Васильев.
"В четвертую исправительную колонию [будет направлен]", - сказал адвокат.
По его словам, сегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.
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