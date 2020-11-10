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Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где содержались Кокорин и Мамаев

21:20 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Владимир Васильев.

"В четвертую исправительную колонию [будет направлен]", - сказал адвокат.

По его словам, сегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.

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