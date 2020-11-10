Кнессет одобрил мирное соглашение Израиля с Бахрейном
22:00 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кнессет (парламент Израиля) одобрил во вторник большинством в 62 голоса против 14 соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и Бахрейном. Трансляцию вел специальный израильский парламентский телеканал.
Заседания однопалатного парламента продолжалось около пяти часов.
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