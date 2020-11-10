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Кнессет одобрил мирное соглашение Израиля с Бахрейном

22:00 10.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (парламент Израиля) одобрил во вторник большинством в 62 голоса против 14 соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и Бахрейном. Трансляцию вел специальный израильский парламентский телеканал.

Заседания однопалатного парламента продолжалось около пяти часов.

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