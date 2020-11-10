Фетва о межконфессиональных браках не является юридически обязательной нормой - ДУМ РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть духовенства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ не поддерживает фетву о нежелательности межконфессиональных браков, такое расхождение во мнениях допустимо. Фетва ДУМ РФ также не может быть юридически обязательной для верующих и духовенства, заявил во вторник первый заместитель председателя организации Дамир Мухетдинов.

"Совет улемов в структуре Духовного управления является органом самостоятельным и свободно формулирующим позицию входящих в него богословов. Несоответствие мнений улемов общей позиции Духовного управления допустимо, исходя из принципа уважения к многообразию взглядов и мнений, а истинность и правильность того или иного мнения оставляется на суд Божий. Часть нашего духовенства не поддерживает или поддерживает лишь частично указанное богословское заключение", - цитирует его сайт ДУМ РФ.

Мухетдинов отметил, что за прошедший с момента принятия фетвы год никаких проблем она не породила и была воспринята как теоретическое осмысление проблемы частого разрушения семей в контексте современной Российской Федерации. "Высказанные сторонними комментаторами опасения о потенциальных общественных противоречиях я решительно отвергаю именно по той причине, что в условиях светского государства постановления улемов неправомочны в системе юридических координат, они апеллируют к верующему, его совести, богобоязненности и ответственности перед Создателем", - добавил он.

Фетва (богословское заключение - ТАСС) Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ №5/19 "Межконфессиональные браки" была принята 19 ноября 2019 года. В ней утверждается, что "межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая".

Фетва ссылается на мнение большого количества исламских теологов о крайней нежелательности межрелигиозных браков в условиях неисламского государства, где мусульмане составляют меньшинство. Кроме того, нежелательным последствием смешанных браков в фетве названо то, что союз мусульман-мужчин с представительницами других конфессий может уменьшить шансы мусульманок найти супруга-единоверца.